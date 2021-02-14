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Yeniboğaziçi bölgesinde yapılan PCR testlerinin tamamı negatif

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Yeniboğaziçi bölgesinde yapılan PCR testlerinin tamamı negatif
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Yeniboğaziçi Belediye’si, Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile isteyen vatandaşlarına işletme sahiplerine ve çalışanlarına ücretsiz PCR Testi hizmeti verdi.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın girişimleri neticesinde başlayan PCR Testi hizmeti ilk olarak Mormenekşe Kültür Salonu’nda ardından da Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Parkı ve Alaniçi, Yıldırım, Akova Şehitler köyleri için merkez olan Yıldırım Çocuk Parkı’nda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.
Yapılan toplam 750 testin tamamı negatif çıktı.
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