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“Yeni yıla pozitif olarak girdim”

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Ender Denktaş Vangöl’ün testi pozitif çıktı

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“Yeni yıla pozitif olarak girdim”
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Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Ender Denktaş Vangöl'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Yeni yıla “Pozitif” olarak girdim
İlk gün yolun sonu diyerek ayakta ve hayatta kalabilme sınavı verdim.
Koluma takılan cihaz göstergesine göre son 8 gün, 9 Ocak günü bitecekmiş diyor tarih. Yaşadıklarıma dair anlatacaklarım olacak.
“Traji komik”  
Bu süreçte her ihtiyacımı karşılayan hatır soran benim için endişelenen önce kızlarıma, oğluma, abime, ikizime kısaca canım aileme ve can dostlarıma ne kadar teşekkür etsem az.
9 Ocak’ta inşallah negatif’e dönersem yeniden doğma umudumla görüşmek üzere.
Kimseye bulaştırmamış olmak da en büyük mutluluğum. Lütfen herkes kendine dikkat etsin .Çünkü bu süreci atlatırken elinizde sadece bir telefon numarası var.”
Nefesiniz kesilirse şu numarayı arayın” yazılı. Peki olur konuşabilecek durumdaysam tabii ki ararım. Sağlıcakla kalın. İyiyim çok şükür. Böyle sürerse atlatacağım.
 
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