Yeni vaka sayısında yeni rekor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.741 olup, 185'i yerel 199 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 105 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 185 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 70 kişisi Lefkoşa, 56 kişisi Girne, 48 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi İskele, 4 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-15 / Gönyeli-12/ K.Kaymaklı-5/ Yenikent-2/ Taşkınköy-4/ Dereboyu-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Balıkesir-3/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Akıncılar-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-1/ Göçmenköy-6/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-11
Girne - Girne Merkez-26/ Akçiçek Köyü-1/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1/ Alsancak-10/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-7/ Ozanköy-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-16/Çayönü Ķöyü-2 / Sakarya-4/ Tuzla-2/ Tirmen-2/ Karakol-4/ Baykal-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-2 / Dörtyol-1/ Anadolu-1/ Maraş-7/ Köprü Köyü-1/ Geçitkale-1/ Yeniboğaziçi-2
İskele - İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1/ Gelincik Köyü-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-1
Lefke - Yeşilyurt-3
16 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.741
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 199
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 185
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.205.629
Toplam Vaka Sayısı: 13.861
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.908
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1909
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1668
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 164
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4652
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