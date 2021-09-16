Yeni vaka sayısında gerileme yok

Sağlık Bakanlığı tgarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.193 olup, 74'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanırken, 85 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 74 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardın 20 kişisi Lefkoşa, 29 kişisi Girne, 16 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 4 kişisi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.
16 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.193
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19
Yerel Vaka Sayısı: 74
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .658.594
Toplam Vaka Sayısı: 18.481
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.740
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1668
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1593
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3529
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