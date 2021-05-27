Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamay göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6217 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanırken, 24 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 1 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı.14 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 1 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Yenikent-1
Girne Girne Merkez- 2 / Kaşgar-2/ Lapta-1/ Alsancak-3
Gazimağusa Gazimağusa Merkez-1 / Karakol-3
Lefke Gemikonağı-1
27 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6217
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.191.211
Toplam Vaka Sayısı: 7155
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6849
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 273
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 242
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 218
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 33
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1080
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6229
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