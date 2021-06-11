Yeni vaka sayısı yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya görer KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olup, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanırken, 17 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 16 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 15 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 3 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 1 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Haspolat-2/ Demirhan-1
Girne - Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-1
Lefke - Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2
11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770
Toplam Vaka Sayısı: 7526
İyileşipToplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3105
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9887
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