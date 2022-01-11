Yeni vaka sayısı yine fırladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.041 olup, 869 pozitif vakaya rastlanırken, 266 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 343 kişisi Lefkoşa, 184 kişisi Girne, 227 kişisi Gazimağusa, 36 kişisi Güzelyurt, 43 kişisi İskele, 36 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.041
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 869
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 869
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 266
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.967.502
Toplam Vaka Sayısı: 43.285
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.525
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6617
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6562
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3296
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 977
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 686
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.