Yeni vaka sayısı yeniden 200'ün altına indi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.695 olup, 146'sı yerel 186 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 228 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 40 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 146 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 45 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 1 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.695
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 186
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 146
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 228
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.422.947
Toplam Vaka Sayısı: 32.767
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.495
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2279
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2340
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 397
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 506
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