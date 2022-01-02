Yeni vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.775 olup, 206'sı yerel, 233 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi hayatını kaybetti, 173 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 27 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 206 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 94 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 45 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 7 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.775
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 233
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 27
Yerel Vaka Sayısı: 206
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.733.432
Toplam Vaka Sayısı: 36.541
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3155
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3109
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 141
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 563
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169
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