Yeni vaka sayısı değişmedi, taburcu sayısı arttı

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 oldu. 17'si yerel 18 pozitif vaka belirlendi. 28 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 1’i temaslılardan; 5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke bölgesinden.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa
Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1
Girne
Girne Merkez- 3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1
Güzelyurt
Yayla-2
Lefke
Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1
26 Mayıs 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994
Toplam Vaka Sayısı: 7139
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196