Yeni vaka sayısı çift basamaklara geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.840 olup, 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 73 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 20 kişisi Lefkoşa, 16 kişisi Girne, 32 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.
15 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.840
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 73
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .645.401
Toplam Vaka Sayısı: 18.392
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.655
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1664
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1588
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3294
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