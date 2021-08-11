Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içinde Cuma günü ücretsiz PCR testi yapılacak

Yeni Boğaziçi Belediyesinin girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile bölge halkına ücretsiz ‘pcr testi’ hizmeti verilecek

Ülkemizde son dönemde artan Covid – 19 vakalarının ardından Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın girişimleri neticesinde; Sağlık Bakanlığı, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile 13.08.2021 Cuma saat 09:00 – 12:00 saatleri arasında Belediyeye bağlı tüm köylerden PCR Testi yaptırmak isteyen vatandaşlara, işletme sahiplerine ve çalışanlarına ücretsiz PCR Testi hizmeti verilecek.

İsteyen vatandaşlarıı, işletme sahipleri ve çalışanlarının, Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Parkı ve Alaniçi, Yıldırım, Akova Şehitler köyleri için merkez olan Yıldırım Çocuk Parkı’nda yapılacak testlere, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde katılıp PCR Testlerini yaptırabilecekleri duyuruldu.

