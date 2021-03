Yeni aşı planı hazır

Korona virüs aşı randevusu almak isteyenlere internet üzerinden başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi devreye girdi. Aşı planı da dün yayınlandı





KKTC’de Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere online başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi dün devreye girdi.

Aşı bilgi sistemi, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların, https://asibilgisistemi.com/ adresine tıklaması ve kişisel bilgilerden oluşan formu doldurması gerekiyor.

Web sitesinde, aşı merkezleri, randevu sorgulama ve online randevu alma seçenekleri yer alırken, aşı tablosu, aşı türleri ve yan etkiler, virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi veriliyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, şeffaf ve adaletli bir şekilde, kişilerin takip edebileceği bir aşı bilgi sistemi oluşturulduğunu söyledi.

Üstel, zor bir dönemde Sağlık Bakanlığı görevine geldiğini söyleyerek, gerçekleştirmek istediği üç hedef bulunduğuna işaret etti.

Hedeflerinden birini, online aşı bilgilendirme sistemini oluşturmak olarak açıklayan Üstel, diğer hedeflerinin; ev karantinası ve online ilaç programı olduğunu söyledi.

Ülkedeki 30 merkezde aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü, sistemin devreye girmesi ile kişilerin online randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini dile getiren Üstel, kimlere aşı yapıldığı, ikinci doz aşıların ne zaman yapılacağı gibi bilgilerin sistemde mevcut olacağını belirtti.

Böylelikle manuel sistemin ortadan kalkıp, dijital sisteme geçileceğini anlatan Üstel, 100 bin aşının Türkiye, 10 bin aşının ise Avrupa Birliği’nden sağlanmasıyla 60 bin kişinin ikinci doz aşısının da tamamlanacağını kaydetti.

“PCR MERKEZLERİ ARTIRILACAK”

Üstel, PCR merkezlerini artıracaklarını söyleyerek, virüs mutasyonlarını tespit edebilecek kitlerin ülkeye geldiğini, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarında çalışmaların başladığını, sonuçların halkla paylaşılacağını belirtti.

PCR testlerinin üç binden 7 bine çıkarıldığını, hızlı antijen testlerinin ülkeye geldiğini ve DNA laboratuvarında doğrulamasının yapılmakta olduğunu dile getiren Üstel, DNA laboratuvarının da büyütüleceğini, daha hızlı taramalar yapılabileceğini, kapasitenin artırılacağını kaydetti.

Özelde yapılan PCR testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi doğrulandığını ve o şekilde açıklandığını dile getiren Üstel, vaka sayılarına yönelik de, gerçek vakaların açıklandığından kimsenin kuşku duymamasını istedi.

“Dibe vuran ekonomiyi yukarıya çekmek için tedbirler ve önlemler alarak açılımlar yaptık” diyen Üstel, açılan işletmelerden bazılarının verdikleri taahhütlere uymadığını gözlemlediklerini söyleyerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısını yineleyen Üstel, kurallara uymayanları da uyarmaları gerektiğini kaydetti.

Denetleme mekanizmalarını çoğalttıklarını, yerel idarelerden, İlçe Emniyet Kurullarından da daha çok destek almayı istediklerini söyleyen Üstel, yaptırım ve denetimlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

“Vaka sayılarının yükselmesi bizi üzer, üzülmemek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır” diyen Üstel, Lefkoşa ve Girne’de vaka sayısı yüksek olduğunu, buna yönelik taramalar yaptıklarını söyledi.







İşte yeni aşı planı:



BİRİNCİ AŞAMA

Grup 1

a) Sağlık Çalışanları (Kamu ve Özel)

b) Yaşlı Bakım Merkezi Sakinleri

c) Yaşlı Bakım Merkezi Bakıcıları

d) Yatağa Bağımlı Hastalar

Grup 2

a) 80 ve Üzeri Kişiler

b) 65-79 Yaş Grubundaki Kişiler

Grup 3

a) Yüksek Riskli Kronik Hastalığı Olanlar *

b) 50-64 Yaş Grubunda Kronik Hastalığı Olanlar

c) 50-64 Yaş Grubundaki Diğer Kişiler



İKİNCİ AŞAMA

Grup 1

a) Evde Bakım Görevlileri

b) Okullarda, Anaokullarında, Kreşlerde ve Çocuk Bakım Tesislerinde Çalışanlar

Grup 3

a) Kilit Pozisyonlarda Çalışanlar

Polis, Silahlı Kuvvetler, İtfaiye vb.

b) Taşıma Sektörü Çalışanları

c) Restoran ve Turizm Sektörü Çalışanları

d) 40-50 yaş arası Kişiler

e) Virüs Bulaşmasını Kolaylaştıran Ortamlarda yaşayanlar çalışanlar