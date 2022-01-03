Yemekli veya kokteyli organizasyonlara kişiler test yaparak katılabilecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, kapalı alanlarda düzenlenecek yemekli veya kokteyli organizasyonlara kişilerin aşılı veya aşısız olmaları farketmeksizin son 72 saatlik negatif PCR veya son 48 saatlik negatif antijen testi ibraz etmeleri zorunlu kılındı.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları duyurdu.

Alınan yeni kararlara göre, eylem, miting ve benzeri organizasyonlara, kapalı alanlarda düzenlenmesi halinde, her 3m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınması ve aşısız kişilerin son 72 saatlik negatif PCR veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri zorunlu oldu.

Düzenlenecek organizasyonların yemekli/kokteylli olması halinde ise aşılı veya aşısız olmaları farketmeksizin kişilerin son 72 saatlik negatif PCR veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmelerine karar verildi. Açık alanlarda düzenlenecek organizasyonlar ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ve maske zorunlu olacak.

Alınan bir diğer yeni karara göre ise, bugüne kadar 180 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilen hastalığı geçirmiş kişiler, yarından itibaren 90 güne kadar aşılı olarak değerlendirilecek.

Öte yandan, Covid-19 Aşı Şeması’nın da hatırlatıldığı açıklamada, Haftalık Covid-19 Veri Tabloları da paylaşıldı.

Tabloya göre, bir önceki haftaya göre bu hafta toplam vaka sayısında yüzde 12.20 ve yerel vaka sayısında yüzde 18.64 artış yaşanırken, hastanede tedavi gören, yoğun bakımda tedavi gören ve kaybedilen vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Bu hafta, hastanede tedavi gören vaka sayısı yüzde 25.45, yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısı yüzde 37.50 ve kaybedilen vaka sayısı yüzde 30 oranında düştü.