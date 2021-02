YDÜ, her Covid-19 hastasına mutant virüs analizi yapacak

YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü, COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı, artık COVID-19 pozitif tanısı konmuş her hastaya mutant virüs analizi yapacak

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün İngiltere’den dünyaya yayılan mutasyona uğramış varyantının KKTC’de görüldüğünü tespit eden Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı, artık COVID-19 pozitif tanısı konmuş her hastaya mutant virüs analizi de yapacak.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, COVID-19 Tanı Laboratuvarı’na başvurarak test yaptıran ve COVID-19 testi pozitif çıkan her hastanın mutasyona uğramış virüs ile enfekte olup olmadığını tespit edeceklerini açıkladı.

İngiltere mutasyonu olarak adlandırılan B117 varyantının ülkede yayılımının, son dönemde artan COVID-19 vakalarının temel nedeni olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, yapılacak mutant virüs analizi ile kişilerin hangi tip virüsle enfekte olduklarını belirleyeceklerini söyledi.

Test sonucu pozitif çıkan hasta örneklerinin mutant virüs açısından da analiz edileceğini aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bugüne kadar COVID-19 Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde pozitif saptanan tüm hastaların geriye dönük mutant analizlerini gerçekleştirdik. Bugünden itibaren de COVID-19 testi pozitif çıkan her kişiye aynı analizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılacak analizler, mutant virüse bağlı salgının seyrinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Son dönemde yerel bulaşların artmasının büyük ölçüde mutant virüse bağlı olduğu belirlendi. Mutasyona uğramış virüs şuan için toplumda yaygın olarak dolaşıyor. Son günlerde yayınlanan raporlar İngiltere varyantının COVID-19 hastalığının seyrini etkilediği yönündedir. Bu nedenle mutant virüsün hastanede yatış süresine ve hastalığın şiddetine etkisinin araştırılması pandemi ile mücadelede uygulanacak strateji açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.