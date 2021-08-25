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Yaşlı bakım evinde Covid-19'dan bir ölüm daha

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Yaşlı Bakım Evi’ndeki bulaş nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 3’e ulaştı

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Yaşlı bakım evinde Covid-19'dan bir ölüm daha

 

Yaşlı Bakım Evi'inde geçen hafta yaşanan bulaş nedeniyle Covid - 19'a yakalanan 76 yaşındaki Salih Güneyli hayatını kaybetti.
Aşısız olan hastanın, 18 Ağustos tarihinde yatışının yapıldığı ve aynı zamanda Alzheimer hastalığı olduğu öğrenildi.
76 yaşındaki Salih Güneyli ile Yaşlı Bakım Evi’ndeki bulaş nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 3’e ulaştı.
Böylece geçtiğimiz cumartesinden bu yana Covid-19’dan hayatını kaybeden sayısı ise 5’e yükseldi.
Pandeminin başından beri kaybedilen hasta sayısı ise 51 oldu.

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