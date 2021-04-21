Yarından itibaren yeni aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkeye son gelen 40 bin doz Sinovac aşısı sonrası 2 bin kişinin daha aşı olmak için müracaat ettiğini söyledi. Bakan Üstel, aşılamanın yarından itibaren 19 merkez başlayacağını belirtti. Perşembe ve Cuma günü 2 bin kişinin aşılanması için hedef koyduklarını ifade eden Üstel, “59 bin kişinin 1. dozu, 48 bin kişinin ise 2. dozu tamamlandı”dedi.

Bakan Üstel’in açıklamalarından satır başları:

Şu anda Sinovac aşısı geldiğinde 2 bin kişi müracaat etti. Hastane ve sağlık ocakları olmak üzere aşı merkezlerinde aşılama başlıyor. Perşembe ve Cuma günü 2 bin kişinin aşılanması için hedef koyduk.

59 bin kişiye 1. dozu yapıldı, 48 bin kişinin 2. dozu tamamlandı.

Önümüzdeki hafta 50 yaş üzerinin aşılanmasının biteceğini düşünüyoruz.

Yatalak hastalar için yerel idarelerden destek istedik. Bize uluşamayan yatalak hastalara biz ulaşıp evlerine giderek aşılamalarını tamamlayacağız.

Avrupa’dan 4 bin AstraZeneca gelecek ama biz 2 bin Biontech 2 bin AstraZeneca gönderin dedik.

Yarından itibaren 19 merkezimizde verilen randevularla aşılanma başlayacak.