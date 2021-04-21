banner583
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
40 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
26 0
 
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
28 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
37 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
22 0
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
91 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
30 0
banner529
banner570

Yarından itibaren yeni aşılama başlıyor

banner476

Yarından itibaren yeni aşılama başlıyor
banner630
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkeye son gelen 40 bin doz Sinovac aşısı sonrası 2 bin kişinin daha aşı olmak için müracaat ettiğini söyledi. Bakan Üstel, aşılamanın yarından itibaren 19 merkez başlayacağını belirtti. Perşembe ve Cuma günü 2 bin kişinin aşılanması için hedef koyduklarını ifade eden Üstel, “59 bin kişinin 1. dozu, 48 bin kişinin ise 2. dozu tamamlandı”dedi.
Bakan Üstel’in açıklamalarından satır başları:
Şu anda Sinovac aşısı geldiğinde 2 bin kişi müracaat etti. Hastane ve sağlık ocakları olmak üzere aşı merkezlerinde aşılama başlıyor. Perşembe ve Cuma günü 2 bin kişinin aşılanması için hedef koyduk.
59 bin kişiye 1. dozu yapıldı, 48 bin kişinin 2. dozu tamamlandı.
Önümüzdeki hafta 50 yaş üzerinin aşılanmasının biteceğini düşünüyoruz.
Yatalak hastalar için yerel idarelerden destek istedik. Bize uluşamayan yatalak hastalara biz ulaşıp evlerine giderek aşılamalarını tamamlayacağız.
Avrupa’dan 4 bin AstraZeneca gelecek ama biz 2 bin Biontech 2 bin AstraZeneca gönderin dedik.
Yarından itibaren 19 merkezimizde verilen randevularla aşılanma başlayacak.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.