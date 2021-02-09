“Verileri 5 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı’na ilettik”

YDÜ Rektör Yardımcısı, DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mutasyona uğrayan koronavirüs konusunda edilen verileri 5 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa ilettiklerini açıkladı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardımcısı Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.

Şanlıdağ, YDÜ'de yapılan analizlerde mutasyona uğrayan koronavirüs tespit ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ'de yapılan PCR testleri üzerinde 4 Şubat'ta geriye dönük inceleme yapmaya başladıklarını belirterek, Ocak ve Şubat aylarında 17 örneğin 9 tanesinde İngiltere varyantına rastlandığını ifade etti.

Şu an için ilk vakanın 13 Ocak'ta tespit edildiğine işaret eden Şanlıdağ, 3 Şubat'ta 10 hastaya tanı konulduğunu ve 8 tanesinde İngiltere varyanta rastlandığına dikkat çekti.

Elde edilen verileri 5 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa ilettiklerini ifade eden Şanlıdağ, verilerin son günlerde hızla artan vaka sayısına ip ucu verdiğini vurguladı.

Şanlıdağ, İngiltere varyantı yanında yakın zamanda Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının da inceleneceğini dile getirdi.

Mutasyonu tespit edecek kitlerin üretilmeye başlandığını ve Türkiye'de kullanıldığını anlatan Şanlıdağ, bu kitlerin mutlaka KKTC'de de kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Varyant virüslerin yüzde 75 daha hızlı yayıldığını belirten Şanlıdağ, " Daha fazla bulaş, daha çok hasta, yoğun bakım ve ölüm demek" ifadelerini kullandı.

Hangi varyant olduğunun tespit edilmesinin önemli olduğunu anlatan Şanlıdağ, "Hasta sayısı, yatış süresi ve yoğun bakımlar arttı. Gençler daha çok etkileniyor. Pozitif saptanan vakaların tiplendirme analizlerinin yapılması lazım" dedi.

Hasta takibini sağlık bakanlığının yaptığını aktaran Şanlıdağ "Tiplendirme analizleri yapılırsa hekimlere kolaylık sağlanır. Tedavi protokolleri oluşturulur" diye konuştu.

Şanlıdağ ayrıca mutant virüsün daha hızlı yayıldığına yönelik araştırmaların netlik kazandığını ancak aşıya direnç göstermediği konusunda şu an için netlik kazanan bir araştırma olmadığını vurguladı.

Aşı programının netleşmesi gerektiğini savunan Şanlıdağ, "Vaka sayısı azalıyor ancak açılmak için kapalı kaldığımız süre içinde aşı programıyla ilgili çalışma yapılması lazım" diye konuştu.



