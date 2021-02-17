Vakaların yüzde 53’ü Girne’den

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Covid19’a yönelik istatistiki verilerin detayları paylaşılmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı sürveyans raporunun detayları ortaya çıktı.
1 Ocak 2021 ile 11 Şubat 2021 dönemini kapsayan raporda vakaların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:
Girne yüzde 53.30
Lefkoşa yüzde 33.41
Mağusa yüzde 7.28
Güzelyurt yüzde 2.85
İskele yüzde 2.70
Lefke yüzde 0.45
11 ŞUBAT VAKADA ZİRVE
26 Ocak 2021 ile 15 Şubat 2021 dönemindeki günlere göre aktif vaka sayılarının yer aldığı istatistikler incelendiği zaman ise en çok vaka sayısına 11 Şubat tarihinde ulaştığımız görülüyor. 11 Şubat’ta vaka sayısı 765 idi.
Bu tarihten sonra vaka sayışlarında iniş gözlemleniyor.
AYLARA GÖRE PANDEMİNİN SEYRİ
Salgının başladığı Mart 2020’den 15 Şubat 2021 tarihindeki veriler incelendiği zaman salgında Ocak ve Şubat ayındaki zirve net bir gözle görülüyor.
Mart’ta başlayıp Mayıs ortasında sıfırlanan vaka sayısı Eylül ayında 426’ya ulaşmış, daha sonra kasım ayında 170’lere kadar gerilemişti. Ancak Kasın sonunda yeniden tırmanışa geçen vaka sayıları Aralık’ta 466’yı görmüş, Ocak’ta 751 rakamına ulaşmış ve Şubat ayının ikinci haftasında ise zirve yaparak 756’ya ulaşmıştı.
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