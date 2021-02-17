Vakaların yüzde 53’ü Girne’den

1 Ocak 2021 ile 11 Şubat 2021 dönemini kapsayan raporda vakaların ilçelere göre dağılımında Girne yüzde 53.30 ile ilk sırada, Lefkoşa ise yüzde 33.4 ile ikinci sırada yer aldı





1 Ocak 2021 ile 11





Mağusa yüzde 7.28

Güzelyurt yüzde 2.85

İskele yüzde 2.70



11 ŞUBAT VAKADA ZİRVE

26 Ocak 2021 ile 15 Şubat 2021 dönemindeki günlere göre aktif

Bu tarihten sonra vaka sayışlarında iniş gözlemleniyor.

AYLARA GÖRE PANDEMİNİN SEYRİ

Salgının başladığı Mart 2020’den 15 Şubat 2021 tarihindeki veriler incelendiği zaman salgında Ocak ve Şubat ayındaki zirve net bir gözle görülüyor.

Mart’ta başlayıp Mayıs ortasında sıfırlanan vaka sayısı Eylül ayında 426’ya ulaşmış, daha sonra kasım ayında 170’lere kadar gerilemişti. Ancak Kasın sonunda yeniden tırmanışa geçen vaka sayıları Aralık’ta 466’yı görmüş, Ocak’ta 751 rakamına ulaşmış ve Şubat ayının



Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Covid19’a yönelik istatistiki verilerin detayları paylaşılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı sürveyans raporunun detayları ortaya çıktı.1 Ocak 2021 ile 11 Şubat 2021 dönemini kapsayan raporda vakaların ilçelere göre dağılımı şu şekilde: Girne yüzde 53.30 Lefkoşa yüzde 33.41Mağusa yüzde 7.28Güzelyurt yüzde 2.85İskele yüzde 2.70 Lefke yüzde 0.4511 ŞUBAT VAKADA ZİRVE26 Ocak 2021 ile 15 Şubat 2021 dönemindeki günlere göre aktif vaka sayılarının yer aldığı istatistikler incelendiği zaman ise en çok vaka sayısına 11 Şubat tarihinde ulaştığımız görülüyor. 11 Şubat’ta vaka sayısı 765 idi.Bu tarihten sonra vaka sayışlarında iniş gözlemleniyor.AYLARA GÖRE PANDEMİNİN SEYRİSalgının başladığı Mart 2020’den 15 Şubat 2021 tarihindeki veriler incelendiği zaman salgında Ocak ve Şubat ayındaki zirve net bir gözle görülüyor.Mart’ta başlayıp Mayıs ortasında sıfırlanan vaka sayısı Eylül ayında 426’ya ulaşmış, daha sonra kasım ayında 170’lere kadar gerilemişti. Ancak Kasın sonunda yeniden tırmanışa geçen vaka sayıları Aralık’ta 466’yı görmüş, Ocak’ta 751 rakamına ulaşmış ve Şubat ayının ikinci haftasında ise zirve yaparak 756’ya ulaşmıştı.