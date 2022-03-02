Vakaların yarısı Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.097 olup, 404 pozitif vakaya rastlanırken, 365 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 201 kişisi Lefkoşa, 80 kişisi Girne, 77 kişisi Gazimağusa, 26 kişisi Güzelyurt, 13 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
2 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.097
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 404
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 404
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 365
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.909.447
Toplam Vaka Sayısı: 69.145
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.788
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1324
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 192
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430
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