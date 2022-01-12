Vakaların çoğunluğu Lefkoşa ve Girne'de

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452 olup, 852 pozitif vakaya rastlanırken, 396 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 345 kişisi Lefkoşa, 248 kişisi Girne, 178 kişisi Gazimağusa, 40 kişisi Güzelyurt, 28 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.452

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 852

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 396

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954

Toplam Vaka Sayısı: 44.138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.921

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7074

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7023

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2766

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 785

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840