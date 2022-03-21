Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

Ülkede bugün yapılan toplam 21 bin 940 testle 563 pozitif vaka saptandı, 390 kişi ise taburcu edildi.
Vakaların 291’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 10’u İskele, 20’si Lefke bölgesinden.
21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319
Toplam Vaka Sayısı: 77.685
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 809”
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve genel tablo şöyle:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373”