banner762
“İsrafa dur diyelim”
“İsrafa dur diyelim”
25 0
27 0
 
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter
10 0
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
33 0
Cihangir alımını aldı
Cihangir alımını aldı
27 0
Attıkları kadar aldılar
Attıkları kadar aldılar
39 0
Hangi belediyeler kaldırılıyor?
Hangi belediyeler kaldırılıyor?
24 0
banner797
banner794

Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

banner476

banner714
Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

Ülkede bugün yapılan toplam 21 bin 940 testle 563 pozitif vaka saptandı, 390 kişi ise taburcu edildi.
Vakaların 291’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 10’u İskele, 20’si Lefke bölgesinden. 
21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319    
Toplam Vaka Sayısı: 77.685             
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684      
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209       
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9         
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:  809” 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve genel tablo şöyle:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206   
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949        
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.