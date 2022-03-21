Vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

Ülkede bugün yapılan toplam 21 bin 940 testle 563 pozitif vaka saptandı, 390 kişi ise taburcu edildi.

Vakaların 291’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 10’u İskele, 20’si Lefke bölgesinden.

21 Mart 2022 Covid-19 genel durumu ise şu şekilde:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.218.319

Toplam Vaka Sayısı: 77.685

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.684

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4794

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4747

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 809”

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve genel tablo şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137373”