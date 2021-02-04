Vakalarda endişelendiren yükseliş

62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı. İki polis pozitif çıktı, Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışanı bir kişi ile Serhatköy'de bir kişi Covid-19’a yakalandı. Yenierenköy’de vaka sayısı 8’e, Akdoğan’da 9’a çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı.

Toplam 4954 test yapıldı, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954 olduğunu, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ,1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

HER YERDEN VAKA HABERLERİ GELİYOR

Lefkoşa Trafik Polis Ekibi’nde bir polisin covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Çok sayıda polisin temaslı olduğu ve karantinaya alındıkları öğrenildi.

Demirhan Polis Karakolu’nda da bir polisin PCR testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vakanın çok sayıda polis temaslısı olduğu belirtilerek genel bir tarama yapıldığı vurgulandı.

Özellikle sokağa çıkma yasağı ve ilçeler arası seyahat yasağı denetimlerini aktif şekilde yürütmeleri nedeniyle vatandaşlarla temas halinde olan polisler arasında pozitif vaka çıkması ciddi endişeye neden oldu.

Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışanı bir kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Serhatköy'de de bir kişi covid19 pozitif vaka çıktı.

AKDOĞAN’DA VAKA SAYISI 9 OLDU

Öte yandan Akdoğan’da dün yapılan testler sonucu 3 pozitif Covid-19 vakasına daha rastlanması nedeniyle bölgedeki toplam vaka sayısı 9’a çıkmış oldu.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan 340 test sonucu bölgede 3 pozitif vakaya daha rastlandığını ve toplam vaka sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.

YENİERENKÖY’DE VAKA SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, yaptığı bilgilendirmede, bölgedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın paylaşımı şöyle:

“Avtepe köyümüzde ev karantinasında olan 5 vatandaşımızın da test sonuçları maalesef pozitif çıkmıştır. (5 pozitif vatandaşımız bir aile yani anne, baba ve çocuklar) Burada 3 önemli nokta var. 1’ncisi ailenin yapılan tüm uyarıları dikkate alması, kimseyle temas kurmaması ve kendilerini evlerinde izole etmeleri, 2’ncisi ise kapanma ve kısmı sokağa çıkma nedeni ile bölge içerisinde temasın olmaması, 3’ncüsü 5 bulaşın dağınık aileler de değil tek 1 aile fertlerine bulaşması. Buradan aileye kurallara uyduğu ve kendilerini izole ettikleri için çok teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Diğer önemli bir husus ise Mart 2020’e kıyasla karşılaştığımız Koronavirüsün çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu düşünüyorum, yani mutasyona uğrama ihtimali çok yüksek dolasıyla vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını önemle rica ederim.

Bir de sevindirici bir haber paylaşmak istiyorum. Yapılan diğer testlerde risk grubunda olan ve 1. derece temaslı olan 4 yaşlı vatandaşımız test sonuçları çok şükür negatif çıkmıştır. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonucunda bölgemizde toplam 8 pozitif vatandaşımız vardır. 8 vatandaşımızın bulaş kaynağı aynı ve temaslıları bellidir. Sağlık durumları çok iyi ve herhangi bir semptomları yoktur.”

