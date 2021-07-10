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Vakalarda düşüş başladı

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Vakalarda düşüş başladı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.380  olup, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlanırken, 35 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 81 kişi ise yerel vakadır. 

Yerel vakalardan 23 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa -

Lefkoşa Merkez-2/ Taşkınköy-3 / Metehan-1/ Gönyeli-4 / Hamitköy-3 / Haspolat-2/ Çağlayan-3 / K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-1 

Girne -

Girne Merkez-11/ Doğanköy-1/ Dağyolu-2/ Ağırdağ-3 / Arapköy-2/ Karaoğlanoğlu-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-5 / Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-2/ Çatalköy-2/ Karakum-2/ Edremit-1/ Karşıyaka-1/ Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Kaşgar-1/ Esentepe-1/ Lapta-2 

Gazimağusa -

Karakol-1/ Dumlupınar-1/ Tuzla-2 / Mutluyaka-2/ Türkmenköy-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 

Güzelyurt -

Güzelyurt Merkez-1 

Lefke -

Yeşilyurt-2 

İskele 

Kalecik -1 

10 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.380  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12  

Yerel Vaka Sayısı: 81 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.586.617 

Toplam Vaka Sayısı: 8955 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8018 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 902 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 773 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 61  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1135 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 561
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3343 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.454
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