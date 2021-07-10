Vakalarda düşüş başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.380 olup, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlanırken, 35 kişi taburcu edildi.



Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 81 kişi ise yerel vakadır.



Yerel vakalardan 23 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa -



Lefkoşa Merkez-2/ Taşkınköy-3 / Metehan-1/ Gönyeli-4 / Hamitköy-3 / Haspolat-2/ Çağlayan-3 / K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-1



Girne -



Girne Merkez-11/ Doğanköy-1/ Dağyolu-2/ Ağırdağ-3 / Arapköy-2/ Karaoğlanoğlu-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-5 / Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-2/ Çatalköy-2/ Karakum-2/ Edremit-1/ Karşıyaka-1/ Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Kaşgar-1/ Esentepe-1/ Lapta-2



Gazimağusa -



Karakol-1/ Dumlupınar-1/ Tuzla-2 / Mutluyaka-2/ Türkmenköy-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1



Güzelyurt -



Güzelyurt Merkez-1



Lefke -



Yeşilyurt-2



İskele



Kalecik -1



10 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.380



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12



Yerel Vaka Sayısı: 81



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.586.617



Toplam Vaka Sayısı: 8955



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8018



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 902



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 773



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 61



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1135



Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 561

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3343



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.454