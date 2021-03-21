Vakalar bütün bölgelere dağılmaya başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 34'ü yerel 42 pozitif vakaya rastlanırken, 22 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar .34 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-9 / Gönyeli-3 / K.Kaymaklı-4
Girne Girne Merkez- 2 /Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 4 / Tuzla- 1 /Maraş-1/ Karakol Bölgesi - 1/ Sakarya-1
İskele İskele Merkez- 2/ Kaplıca-1/ Dipkarpaz-1
Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1
21 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 34
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 673.328
Toplam Vaka Sayısı: 4083
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3612
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 447
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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