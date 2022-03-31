Vakalar artıyor, tedbirler kaldırılıyor

Omicron varyantının yayılımının arttığı İngiltere'de testi pozitif çıkanların karantina zorunluluğu dahil bütün kovid-19 tedbirleri kaldırıldı. İtalya ve İsviçre’de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da kaldırılacak
Kovid-19 salgını dünya genelinde yayılmaya devam etmesine rağmen çok sayıda ülke, salgına karşı aldığı tedbirleri hafifleterek normale dönüyor.
Haftalık vaka sayısının 5 milyonun üzerinde olduğu Avrupa, Kovid-19'un öncelikli gündem olmaktan çıkmaya başladığı kıtalar arasında.
Kıtadaki bazı ülkeler virüsün ölüm ve ağır hastalığa yol açma oranının düşmesinden dolayı tedbirleri kademeli olarak kaldırıyor.
Bazı ülkeler ise vakalarda düşüş görülmemesine rağmen normale dönüş adımları atıyor.
İSPANYA
Günlük Kovid-19 vakalarının 20 binlerde seyrettiği İspanya'da Sağlık Bakanlığı, 28 Mart'tan itibaren Kovid-19'a grip muamelesi gösterme kararı alarak, temel önlemleri kaldırdı.
Bu kapsamda Kovid-19'da hafif veya belirtisiz vakalara karantina zorunluluğu uygulanmayacak.
İNGİLTERE
Kovid-19'a karşı devlet sorumluluğundan kişisel sorumluluk sürecine geçilen, karantina ve sosyal mesafe dahil bütün tedbirlerin kaldırıldığı İngiltere'de son 3 haftadır Kovid-19 vaka sayıları artışa geçti.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülke genelinde vakalardaki keskin artışın, Omicron varyantının daha bulaşıcı olan alt türlerinden BA.2 varyantından kaynaklandığını bildirdi.
Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki personel eksikliğinde, “bu yılın başından bu yana en büyük artış görüldüğü” belirtildi.
İSVİÇRE
İsviçre hükümeti, 1 Nisan’dan itibaren, ülkedeki tüm corona virüsü kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını açıkladı. İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, bundan böyle, corona virüsün, mevsimlik hastalıklardan etkilenen endemiye dönmesini bekledikleri vurgulandı.
İsviçre’de kamuya açık araçların kapalı alanları ile hastane ve kliniklerde, huzur ve bakım evlerinin halka açık ve kapalı alanlarında 12 yaş ve üzeri kişilerin maske takması zorunlu. Takmayanlar ise para cezası alıyor. Ancak 1 Nisan’dan itibaren bu yasak da kalkacak.
Ülkede bu kararın alınmasında hastaneye yatışlardaki gözle görünür düşüş oranlarının ve aşılı kişilerin sayısının göz önüne alındığı açıklandı.
İTALYA
İtalya’da Kovid-19 salgınına yönelik ilk kez 31 Ocak 2020’de getirilen ve daha önce 7 kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması, ülkede Kovid-19 aşılama kampanyasında, aşısını tamamlayanların oranının yüzde 90’u bulmasının da etkisiyle 1 Nisan’dan itibaren yürürlükten kalkacak.
Bakanlar Kurulunun 17 Mart’ta aldığı kararla ayrıca 1 Nisan’dan itibaren kamu dairelerinde, bankalarda, postanelerde, toplu taşıma araçlarında sorulan, aşı yaptırmış olmayı ya da negatif sonuçlu test ibrazı veya Kovid-19'dan iyileşmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasına da gerek kalmayacak. Buna karşın toplu taşımada ve kapalı alanlarda "FFP2" model maske kullanma zorunluluğu devam edecek. Statlar da 1 Nisan’dan itibaren yüzde 100 kapasiteyle hizmet verecek.
Diğer yandan, ülke genelinde salgın tedbirleri gevşetilirken, günlük vaka sayısı önceki gün itibariyle 1,5 ay aradan sonra yeniden 100 bin eşiğine yaklaştı. Ülkede dün 99 bin 457 vaka kaydedildi ve 101 bin 864 vakanın kayıtlara geçtiği 8 Şubat’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
ALMANYA
Günlük vaka sayılarının en az 200 binlerde olduğu Almanya'da hükümetin aldığı karara göre geniş çaplı kısıtlamalar 2 Nisan’da kalkacak. Bu kapsamda hastaneler ve bakımevleri gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu kalkacak. Testler ise sınırlı alanlarda uygulanacak.
YUNANİSTAN
Günlük vaka artışlarının en az 10 bin olduğu Yunanistan'da hükümet bu ay, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri gevşetme kararı alarak, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.
SLOVENYA
Haftalık vakaların geçen haftaya kıyasla yüzde 5 arttığı Slovenya'da aşı ve negatif Kovid-19 testi zorunluluğu büyük oranda kaldırılarak sadece sağlık merkezleri, huzurevleri ve cezaevlerinde devam ettirildi.
Okullarda maske takma zorunluluğu devam ederken, açık alanda 1,5 metrelik mesafe sınırına riayet edilemeyecek yerlerde maske takılması tavsiye edildi.
Bosna Hersek'te de 10 Mart'ta alınan kararlar kapsamında maske takma zorunluluğu sadece sağlık kurumlarında kaldı.
Hırvatistan'da hükümet 18 Mart'ta alınan kararla maske zorunluluğu açık alanlarda kaldırılırken, kalabalık açık alandaki kişi sınırlaması 100'den 200'e, kapalı alanlarda ise 50'den 100'e çıkarıldı.
Polonya'da hükümet, 28 Mart'tan itibaren tıbbi kuruluşlar hariç her yerde maske zorunluluğunu kaldırdı.