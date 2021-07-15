Vaka sayısında yeni rekor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.946 olup, 117'si yerel 150 pozitif vakaya rastlanırken, 44 kişi taburcu edildi. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 117 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 48 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Yenikent-1/ Yeniceköy-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-5/ Marmara-1/ K.kaymaklı-7 / Köşklüçiftlik-1/ Kızılbaş-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-4/ Gönyeli-13 / Göçmenköy-1/ Gaziköy-3/ Akıncılar-2 / Metehan-1/ Dereboyu-1/ Surlariçi-1/ Lefkoşa Merkez-1

Girne - Girne Merkez-18/ Aşağı Girne-5 / Alsancak-9 / Çatalköy-4/ Karaoğlanoğlu-3/ Karşıyaka-1/ Lapta-7/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1/ Dikmen-2/ Arapköy-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-2/ Yeniboğaziçi-1/ Çanakkale-1/ Tuzla-1/ Karakol-2/ Baykal-1/ Maraş-1

İskele -Dipkarpaz-1

Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-7

15 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.946

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 150

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 117

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.679.732

Toplam Vaka Sayısı: 9554

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8294

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1224

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 988

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 169

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4167

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 220

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2122

Takibi Sonlandırılan Toplam: 25130