Vaka sayısında ürküten artış

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9947 olup, 501 pozitif vakaya rastlanırken, 475 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 204 kişisi Lefkoşa, 136 kişisi Girne, 88 kişisi Gazimağusa, 35 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 27 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9947
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 501
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 501
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 475
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.028.758
Toplam Vaka Sayısı: 72.290
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3670
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3621
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 901
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 210
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 216
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