Vaka sayısında ürküten artış

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9947 olup, 501 pozitif vakaya rastlanırken, 475 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 204 kişisi Lefkoşa, 136 kişisi Girne, 88 kişisi Gazimağusa, 35 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 27 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9947

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 501

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 501

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 475

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.028.758

Toplam Vaka Sayısı: 72.290

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.421

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3670

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3621

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 901

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 210

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 216