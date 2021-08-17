Vaka sayısında gerileme yok

Sağlık Bakanlığı'nın verdiğ bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.633 olup, 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlanırken, 134 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelirken, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 184 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 74 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi'nde tespit edildi..

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa- Lefkoşa Merkez-25 / Kaymaklı-4/ Gönyeli-10/ Cihangir-1/ Yenişehir-5/ Çağlayan-2/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Surlariçi-3/ Hamitköy-2/ Marmara-1/Haspolat-7/ Göçmenköy-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3/ Meriç-5

Girne - Girne Merkez-22/ Alsancak-11/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Aşağı Girne-4/ Yukarı Girne-9/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-6/ Ozanköy-3/ Çatalköy-1/Lapta-2

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-17/ Dumlupınar-1/ Tirmen-1/ Baykal-1/ Tatlısu-1/ Akdoğan-3/ Karakol Bölgesi-1/ Anadolu-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-1

İskele - İskele Merkez-4/ Boğaztepe-1/

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-4

Lefke - Lefke Merkez-6/ Taşpınar Köyü-2/ Doğancı-2/ Yeşilırmak-1

17 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.633

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 184

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 134

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.221.262

Toplam Vaka Sayısı: 14.065

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1979

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 181

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4162

