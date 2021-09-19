Vaka sayısında düşüş, taburcu sayısında artış

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50’si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi.

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

19 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.059

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 237

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .711.627

Toplam Vaka Sayısı: 18.722

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.257

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1324

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :