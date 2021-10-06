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Vaka sayısında artış sürüyor

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Vaka sayısında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, bugün 65’i yerel 79 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün toplam 17 Bin 223 test yapıldı, 65'i yerel, 79 pozitif vakaya rastlandı,76 kişi de taburcu edildi. 

Açıklamada, 3 kişinin yurt dışından geldiği, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. 

Vakaların 17 kişisi Lefkoşa, 18 kişisi Girne, 16 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi İskele,  1 kişisi Güzelyurt, 3 kişisinin de Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.  

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.223 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 79 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 65  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.042.285 

Toplam Vaka Sayısı: 19.993  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.045 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 869 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 810 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2488 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 665 

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