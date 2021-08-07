Vaka sayısı yeniden zirve yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.753 olup, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlanırken, 109 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 126 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 33 kişisi Lefkoşa, 55 kişisi Girne, 34 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı söyle:
Lefkoşa- Lefkoşa Merkez-5 / Yakındoğu Bulvarı-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2
Girne - Girne Merkez-30/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3
İskele - İskele Merkez-2
Güzelyurt - Serhatköy-1
Lefke - Leke Merkez-1
7 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.753
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 156
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 126
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.066.492
Toplam Vaka Sayısı: 12.447
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.826
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1359
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1436
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.