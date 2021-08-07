Vaka sayısı yeniden zirve yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.753 olup, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlanırken, 109 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 126 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 33 kişisi Lefkoşa, 55 kişisi Girne, 34 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı söyle:

Lefkoşa- Lefkoşa Merkez-5 / Yakındoğu Bulvarı-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2

Girne - Girne Merkez-30/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3

İskele - İskele Merkez-2

Güzelyurt - Serhatköy-1

Lefke - Leke Merkez-1

7 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.753

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 156

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 126

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.066.492

Toplam Vaka Sayısı: 12.447

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.826

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1359

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1436

