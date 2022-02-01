Vaka sayısı yeniden 600'lere çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.923 olup, 601 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 438 kişi taburcu edildi.

248 kişisi Lefkoşa, 113 kişisi Girne, 141 kişisi Gazimağusa, 36 kişisi Güzelyurt, 42 kişisi İskele, 21 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.923

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 601

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 601

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 438

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.401.142

Toplam Vaka Sayısı: 55.914

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.424

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5318

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5244

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1540

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 430

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459