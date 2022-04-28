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Vaka sayısı yeniden 100 barajının altında

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Vaka sayısı yeniden 100 barajının altında
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 36 kişisi Lefkoşa, 12 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85   
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080     
Toplam Vaka Sayısı: 93.467            
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1095    
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2        
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 205 
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