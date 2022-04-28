Vaka sayısı yeniden 100 barajının altında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 36 kişisi Lefkoşa, 12 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080

Toplam Vaka Sayısı: 93.467

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1095

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 205