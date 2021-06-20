Vaka sayısı günler sonra 20'lerin altında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6194 olup, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanırken, 20 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 14 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 8 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - K.kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Marmara-2/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1

Girne Girne Merkez- 3/ Alsancak-2 / Zeytinlik-1

20 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6194

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.383.199

Toplam Vaka Sayısı: 7763

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7423

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 305

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 270

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3743

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 13.155







