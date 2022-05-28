Vaka sayısı geriliyor

KKTC'de son 24 saatte toplam 7698 Covid-19 testi yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 7698 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır.
18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
28 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7698
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30
Bugün Kaybedilen Hasta: -
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.000.920
Toplam Vaka Sayısı: 94.941
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.334
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 372
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 362
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : -."