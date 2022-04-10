Vaka sayısı geriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 176 kişisi Lefkoşa, 47 kişisi Girne, 60 kişisi Gazimağusa, 16 kişisi Güzelyurt, 9 kişisi İskele, 17 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057

Toplam Vaka Sayısı: 90.445

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :