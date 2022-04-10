Vaka sayısı geriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 176 kişisi Lefkoşa, 47 kişisi Girne, 60 kişisi Gazimağusa, 16 kişisi Güzelyurt, 9 kişisi İskele, 17 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057
Toplam Vaka Sayısı: 90.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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