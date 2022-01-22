Vaka sayısı geriliyor



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.374 olup, 504 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 779 kişi taburcu edilmiştir.



235 kişi Lefkoşa, 116 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



22 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.374



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 504



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 504



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 779



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.211.826



Toplam Vaka Sayısı: 50.183



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 44.767



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5263



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5181



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 155



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 273



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 503



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4372



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116705