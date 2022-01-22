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Vaka sayısı geriliyor

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Vaka sayısı geriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.374 olup, 504 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 779 kişi taburcu edilmiştir. 

235 kişi Lefkoşa, 116 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.374       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 504    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 504    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 779 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.211.826
      
Toplam Vaka Sayısı: 50.183    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 44.767    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5263       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5181     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 155     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  273 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329         
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 503     

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4372       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116705   
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