Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048 olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.



240 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 550



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843



Toplam Vaka Sayısı: 75.958



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39



Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 762



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784