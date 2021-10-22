Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı bugün 70'i yerel 103 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün toplam 19 bin 97 test yapıldığı, 70'i yerel, 103 pozitif vakaya rastlandığı, 96 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.

1 kişinin yurt dışından geldiği, 32 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Vakaların 24’ü Lefkoşa, 20’si Girne, 19’u Gazimağusa, 6’sı İskele ve 1’i Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

22 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 19097. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 103. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 32. Yerel vaka sayısı 70. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 96. Yapılan toplam test sayısı 3347771. Toplam vaka sayısı 21532. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 20222. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1225. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 34. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1184. Toplam kaybedilen hasta sayısı 87. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 1200. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 517. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 447. Takip edilen toplam bileklik sayısı 6758. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 70545.”