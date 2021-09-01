Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.744 olup, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 125 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 8 kişisi Lefkoşa, 49 kişisi Girne, 13 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 6 kişisi Güzelyurt, 6 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.744

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 125

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 112

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .465. 445

Toplam Vaka Sayısı: 16.566

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2157

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4930