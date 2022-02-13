Vaka sayısı gerilemeye başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.813 olup, 339 pozitif vakaya rastlanırken, 566 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 137 kişisi Lefkoşa, 86 kişisi Girne, 83 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 339
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592
Toplam Vaka Sayısı: 61.709
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371
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