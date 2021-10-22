Vaka sayısı gerilemedi can kaybı arttı



KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.559 olup, 60'ı yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi taburcu edilmiştir.



3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.



16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.



21 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.559



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25



Yerel Vaka Sayısı: 60



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.328.674



Toplam Vaka Sayısı: 21.429



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.126



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1218



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1190



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 525

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6688



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.098