Vaka sayısı geriledi, taburcu sayısı yükseldi

KKTC'de son 24 saatte yapılan 17 bin 990 test sonucu 49'u yerel 74 pozitif vakaya rastlanırken, 90 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından gelirken, 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 49 kişi ise yerel vaka.

Vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa Bölgesi'nden.

3 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.990

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .981.816

Toplam Vaka Sayısı: 19.774

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.838

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 858

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 800

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 80

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 151

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8340

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 58.951