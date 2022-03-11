Vaka sayısı geriledi, taburcu sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 381 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 100 kişisi Lefkoşa, 77 kişisi Girne, 71 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 296

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454

Toplam Vaka Sayısı: 72.586

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3547

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 889

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202