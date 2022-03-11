Vaka sayısı geriledi, taburcu sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 381 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 100 kişisi Lefkoşa, 77 kişisi Girne, 71 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 296
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454
Toplam Vaka Sayısı: 72.586
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3547
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 889
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202
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