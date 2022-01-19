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Vaka sayısı geriledi, taburcu sayısı arttı

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Vaka sayısı geriledi, taburcu sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC 'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.114  olup, 572 pozitif vakaya rastlanmış, 715 kişi taburcu edilmiştir. 224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94  kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572   
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 
Yerel Vaka Sayısı: 572   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715
Bugün Kaybedilen Hasta:  
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080
Toplam Vaka Sayısı: 48.668     
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42,260 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226       
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286      
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154    
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15     
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1642
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569       
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599


 
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