Vaka sayısı geriledi, taburcu sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC 'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.114 olup, 572 pozitif vakaya rastlanmış, 715 kişi taburcu edilmiştir. 224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 572

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080

Toplam Vaka Sayısı: 48.668

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42,260

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1642

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599





