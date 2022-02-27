Vaka sayısı geriledi



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.759 olup, 373 pozitif vakaya rastlanmış, 397 kişi taburcu edilmiştir.



123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



27 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 373



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786



Toplam Vaka Sayısı: 67.867



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3979



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38



Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522