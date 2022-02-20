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Vaka sayısı düşüşte

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Vaka sayısı düşüşte

 Sağlık Bakanlığı son 24 saatte  yapılan 22 bin 572 test sonucunda  310 pozitif vakaya rastlandığını,  450 kişinin  taburcu edildiğini kaydetti.

Vakalarda 132 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 6 kişi Lefke bölgesinde saptandı.

 Öte yandan  yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 6.

20 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.572   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 310         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 450   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.722.207

Toplam Vaka Sayısı: 64.654     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.549           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3919    

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3867    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 247

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 251

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128681.

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