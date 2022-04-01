Vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etti, 792 pozitif vakaya rastlandı. Pozitif vakaların 311 kişisi Lefkoşa, 150 kişisi Girne, 218 kişisi Gazimağusa, 37 kişisi Güzelyurt, 49 kişisi İskele, 27 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.031

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752

Toplam Vaka Sayısı: 86.253

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 442