Vaka sayısı düştü, can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 488 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 227 kişisi Lefkoşa, 118 kişisi Girne, 97 kişisi Gazimağusa, 57 kişisi Güzelyurt, 19 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 531
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585
Toplam Vaka Sayısı: 81.218
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443
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