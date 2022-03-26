Vaka sayısı düştü, can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 488 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 227 kişisi Lefkoşa, 118 kişisi Girne, 97 kişisi Gazimağusa, 57 kişisi Güzelyurt, 19 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 531

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.296.585

Toplam Vaka Sayısı: 81.218

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.969

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6039

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 212

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 46

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 218

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1640

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138443